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СМИ сообщили о провале переговоров правительства с МВФ

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Переговоры властей Украины с миссией Международного валютного фонда не принесли ожидаемого результата. Меморандум о сотрудничестве по новой программе финансирования не подписан. МВФ выдвинул новое условие, и отказывается выделять деньги до принятия Радой госбюджета на 2019 год. Обычно парламент принимает бюджет в декабре. Таким образом, получение средств МВФ до конца года практически невероятно, сообщают Украинские Новости.

Миссия Международного валютного фонда, которая две недели работала в Киеве, вечером 19 сентября покинула Украину. Пока ни от МВФ ни от правительства и Национального банка Украины никаких комментариев по итогу переговоров нет. Однако по информации издания, дискуссии, которые проводились экспертами фонда с представителями украинских властей, не привели к ожидаемому результату, то есть, переговры практически провалились.

В идеале итогом работы миссии должно было стать подписание меморандум о сотрудничестве МВФ и Украины по новой программе финансиования Stand-by. Эту программу, как писало агентство, планировалось запустить в ближайшее время взамен действующей EFF, прекратив ее досрочно.

По информации агентства, основные параметры программы, в общем, предварительно согласованы, и если бы не возникшая проблема, то документ мог бы быть уже подписан и, учитывая график работы МВФ, вынесен на утверждение совета директоров во второй половине октября. Таким образом, в конце октября Киев уже мог бы получить первый транш в $1,9 млрд по новой программе. Однако в процессе переговоров представители миссии МВФ выдвинули требование о принятии государственного бюджета Украины до подготовки меморандума и вынесения его на рассмотрение совета директоров.

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При этом вопрос с ценой на газ практически решен. С октября цена должна вырасти на 23,5%. Но теперь правительство, учитывая, что денег МВФ в ближайшее время не будет, может в очередной раз отказаться от повышения цены газа с октября. Правда в этом случае надежды на успех дальнейших переговоров будет еще меньше.

МВФ
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