Всемирное антидопинговое агентство «простило» Россию

Большинство членов исполкома Всемирного антидопингового агентства проголосовало за восстановление статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом говорится в официальном заявлении ВАДА.

На прошлой неделе комитет по соблюдению антидопинговых правил организации рекомендовал восстановить аккредитацию РУСАДА. Против этого выступили 13 антидопинговых агентств. В своем обращении они отметили, что Москва должна доказать свое соответствие критериям Всемирного антидопингового агентства.

РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года после допингового скандала в российской легкой атлетике. Затем последовали новые допинговые разоблачения, основанные преимущественно на утверждениях бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, перебравшегося после своего увольнения в США. В свете непрекращающихся допинговых скандалов решение о восстановлении организации неоднократно переносилось.