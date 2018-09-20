Налоговики расследуют незаконный табачный бизнес «Народного фронта»

Государственная фискальная служба расследует приобретение должностными лицами ООО «Юнайтед Табако» поддельных марок акцизного сбора с целью использования при изготовлении табачной продукции. Об этом сообщает Радио Свобода.

Об открытии уголовного производства стало известно из ответа Главного управления ГФС в Днепропетровской области на заявление общественной организации «ТОМ 14».

«Указанное заявление приобщено к материалам уголовного производства ... по факту уклонения от уплаты налога должностными лицами ООО „Юнайтед табако“ на сумму более 2 млн грн и .... по факту приобретения должностными лицами ООО „Юнайтед табако“ у неустановленных лиц поддельных марок акцизного сбора с целью использования при изготовлении и сбыта собственнопроизведенной табачной продукции», — говорится в ответе ГФС.

Ранее сообщалось, что «Юнайтед табако», которое существует с 2016 года и расположено в городе Желтые Воды Днепропетровской области, выпускает сигареты Pull с поддельными акцизными марками.

Тогда журналисты обратились в Министерство финансов для проведения экспертизы акцизной марки, где подтвердили, что из одиннадцати предоставленных пачек, с оригинальной маркой была только одна.

По мнению авторов расследования, это происходит благодаря влиятельной поддержке представителей «Народного фронта».

В частности, в репортаже об открытии фабрики местного телеканала «Жовта річка» говорится о том, что ее запуск состоялся при содействии «профессионального экономиста и народного депутата Олега Кришина из «Народного фронта».

Позицию фабрики в этом же сюжете доносит Николай Журило, он подписан как заместитель директора «Юнайтед табако».

Журналисты сообщают, что Николай — родной брат Руслана Журило, ранее работавшего на руководящей должности на государственном предприятии «Восточный горно-обогатительный комбинат», а также фигурирует как организатор хищений на миллионы долларов в этом госпредприятии по делу НАБУ, вместе с экс-депутатом и одним из спонсоров партии «Народный Фронт» Николаем Мартыненко.

Со ссылкой на нардепа Сергея Лещенко, они добавляют, что братья Журило — ближайшие бизнес-партнеры Мартыненко.