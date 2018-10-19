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Транснациональные производители сигарет готовят в Украине ценовой сговор

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Транснациональные производители сигарет готовят в Украине ценовой сговор

Транснациональные производители сигарет готовят в Украине ценовой сговор. Об это говорится в официальном письме ассоциации «Производителей табачных изделий» Главе Представительства Европейского Союза в Украине Хьюгу Мингарелли, - сообщает издание Деньги.

Кабинет Министров передал на рассмотрение парламента законопроект №9188 «О внесении изменения в подраздел 5 раздела XX «Переходные положения» Налогового Кодекса Украины относительно фискального механизма предотвращения реализации подакцизных товаров ниже суммы налогов». Документ предлагает ввести три новации: в случае, если размер задекларированной розничной цены меньше размера минимального акцизного налогового обязательства, умноженного на коэффициент 1,65, то сумма акцизного налога не должна быть меньше установленного минимального акцизного налогового обязательства, умноженного на коэффициент 1,4; запретить реализацию табачных изделий по ценам ниже более чем на 5% от расчетной; ввести штрафные санкции в отношении предпринимателей, нарушивших «ценовую квоту» в 95%.

Авторы законопроекта обещают увеличение бюджетных поступлений от отрасли. Однако, еще 8 октября Ассоциация «Производителей табачных изделий» обратилась к Главе Представительства Европейского Союза в Украине Хьюгу Мингарелли с официальным письмом, в котором сообщается, что «на сегодняшний день в Украине … вошел в активную стадию ценовой сговор трех крупнейших транснациональных производителей табачных изделий, контролирующих не менее 75% рынка». Речь идет о компаниях «Филип Моррис Украина», «Джапан Табако Интернешнл Украина» и «В.А.Т. – Прилуки».

В письме Ассоциации обращается внимание на то, что «законопроект противоречит положениям Директивы Совета ЕС №2011/64/, согласно которой производители свободны в определении розничной цены для каждого из своих продуктов, и что существует практика многочисленных судебных процессов, где было признано, что любые попытки устанавливать минимальные цены для создания конкурентного преимущества являются противоправными. А Представительство ЕС уже предоставляло разъяснения Министерству финансов Украины по этому вопросу. В частности, указывалось, что введение коэффициентов 1,65 и 1,4 очень напоминает незаконные попытки регулирования цен в некоторых европейских странах…

Еще летом прошлого года АМКУ разъяснил (письмо исх. №126-29 / 02-8287 от 01.08.2017 года), что установление минимальных розничных цен на табачные изделия на фиксированном уровне (не менее 95% от максимальной розничной цены) и одновременное установление максимальной розничной цены на фиксированном уровне (коэффициент 1,65) однозначно будет иметь атиконкурентный эффект и приведет к продаже всех марок сигарет всех производителей по одинаковой цене. Кроме того, единый табачный дистрибьютор - «Тедис Украина», будет самостоятельно определять торговую надбавку других оптовых и розничных торговцев.

В ассоциации так же считают - если указанную формулу ввести, скажем, с нового года, розничная цена пачки сигарет физически не сможет быть ниже 36 грн. Цены на недорогие бренды будут искусственно повышены, а вот цены на более дорогие изделия практически не изменятся. Иными словами, производители сигарет верхних ценовых сегментов получат неоправданное рыночное преимущество.

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Стоит отметить, что в ВР Украины последовательно игнорируются проекты, предлагающие воспользоваться уже действующим механизмом акцизного налога. В частности, увеличить адвалорную составляющую налога, начисляемую в процентах к цене изделий. Именно балансировка этой составляющей позволяет повысить поступления в бюджет и сохранить конкуренцию на рынке – большим налогом облагаются дорогие сигареты, как это и должно быть по логике. Сейчас адвалор на сигареты в Украине один из самых низких в Европе (12%). Но все инициативы повысить его хотя бы до 16% встречают ожесточенное сопротивление табачного парламентского лобби.

сигареты, табачная фабрика
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