Аграрная партия Украины планирует принять участие в президентской избирательной кампании

Аграрная партия Украины (АПУ) планирует принять активное участие в президентских избирательной кампании и последующих выборах в Верховную Раду Украины.

Об этом говорится в статье «Новый этап: планы и большие амбиции Аграрной партии» интернет-издания «РБК-Украина».

В статье акцетируется на том, что партия ставит целью формирования самостоятельной фракции в будущем парламенте. Как отметил председатель Тернопольской областной организации АПУ Иван Чайковский: «63% населения считает, что сейчас надо больше строить деревню, а не только города. Поэтому шансы Аграрной партии стать мощной политической силой значительно выросли».

Председатель Черниговской областной организации АПУ Сергей Гайдай отмечает, что высокие результаты на предыдущих местных выборах, а также рейтинг политических предпочтений среди населения, дают основания говорить о том, что в следующем созыве Рады будет фрации Аграрной партии.

Зампредседателя АПУ Олег Корбан в свою очередь отмечает, что стратегией партии остается активизация деятельности по всем направлениям партийного строительства и прохождения в парламент.

Своих коллег поддержал и член политсовета, глава «Аграрной Самообороны Украина» Юрий Крутько, который считаете, что АПУ не олицетворяет какую-то одну персону, а работает как единая команда.

Как сообщалось ранее в СМИ, Аграрная партия Украины выразила недоверие лидеру партии Виталию Скоцыку, который организовал процесс продажи мест в партийном списке на выборах в Верховную Раду. Бывший глава получил 3 млн долларов от лиц из окружения бывшего Президента Виктора Януковича и вступил в сговор по фактической продаже партии за 5 млн долларов одиозному олигарху.

Напомним, что по результатам выборов 2015-2018 годов в местные органы власти и объединенных территориальных общин Аграрная партия Украины вошла в тройку политических лидеров.