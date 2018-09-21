Возле украинской границы может появиться военная база США

Власти Польши рассматривают возможность размещения американской военной базы на востоке страны. Об этом заявил в пятницу в интервью радио RMF FM глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.
Вопрос о создании постоянной военной базы США на польской территории была одной из тем переговоров президента Польши Анджея Дуды с президентом США Дональдом Трампом, состоявшихся во вторник в Вашингтоне. Глава Белого дома заявил, что его страна рассматривает возможность создания такой базы, отметив, что Польша готова компенсировать Соединенным Штатам свыше $2 млрд за постоянное присутствие американских военных на своей территории.
«Все понимают, что такое решение, как размещение в Польше постоянных американских баз, было бы большим событием, значительно повлияло бы на безопасность всего региона», — сказал Дворчик, подчеркнув, что «еще слишком рано говорить о конкретных местах».
«Ясно одно: нам бы хотелось, чтобы такое решение было принято, чтобы база была размещена где-то на восточном фланге, на северо-востоке или востоке Польши», — указал он.
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