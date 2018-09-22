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В Мюнхене под охраной полиции открылся «Октоберфест»

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В Мюнхене под охраной полиции открылся «Октоберфест»

Крупнейший праздник пива «Октоберфест» открылся в субботу в Мюнхене. Он проводится в административном центре Баварии уже в 185-й раз. По традиции ровно в полдень обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер со словами «O’zapft is» («Откупорено!») вбил при помощи специального молотка кран в первую бочку со свежесваренным пивом, что ознаменовало собой начало гуляний. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер традиционно получил первую кружку хмельного напитка.

Примечательно, что Райтеру потребовалось два удара для открытия бочки. Их количество каждый год живо обсуждается на «Октоберфесте». Лучший результат принадлежит бывшему главе Мюнхена Кристиану Уде, на протяжении нескольких лет открывавшему бочку также двумя ударами, худший — Томасу Виммеру, которому потребовалось в далеком 1950 году целых 19 ударов.

В этом году на «Октоберфесте» приняты усиленные меры безопасности: на Терезиенвизе запрещено проносить большие сумки и рюкзаки, ужесточен контроль на входах. Порядок обеспечивают около 600 сотрудников служб безопасности. В этом году стражи порядка снабжены специальными широкоугольными видеорегистраторами, которые крепятся на униформу и ведут запись происходящего.

На территории «Октоберфеста» установлено 47 камер видеонаблюдения, что на 10 больше, чем в прошлом году. Запрещено использование любительских беспилотников.

«Октоберфест» будет работать до 7 октября. Ожидается, что его посетят около 6 млн человек.

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«Октоберфест» в первый раз был проведен 12 октября 1810 года по случаю бракосочетания кронпринца Людвига и принцессы Терезы. Он считается по праву крупнейшим в мире фестивалем пива. На этом празднике хотя бы раз в жизни побывал каждый третий немец и три четверти баварцев.

пиво, Октоберфест, Мюнхен
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