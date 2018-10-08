Нынешний «Октоберфест» посетили 6,3 млн гостей

В Мюнхене 7 октября завершился 185-й пивной фестиваль «Октоберфест». Его посетили в этом году примерно 6,3 млн гостей — на 100 тыс. больше, чем в 2017 году, сообщили организаторы праздника. При этом нынешний «Октоберфест» был короче на два дня по сравнению с прошлым годом.
Количество выпитого пива примерно сопоставимо с предыдущими годами — 7,5 млн л, жареных на вертелах быков было съедено меньше, чем в 2017 году, — 124 против 127.
Число правонарушений на фестивале сократилось почти на 9% по сравнению с 2017 годом. Так, драк с применением пивных кружек было на 25% меньше, чем в прошлом году, краж — на 13% меньше. За время проведения мероприятия пострадали 15 полицейских.
«Октоберфест» впервые за многие годы посетило много гостей из США. Они, по данным организаторов, возглавили десятку иностранных посетителей, которые прибыли в Мюнхен из более чем 60 стран. Американцы получили поддержку в лице экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон и ее мужа, бывшего президента Соединенных Штатов Билла Клинтона.
Санитарная служба в этом году зафиксировала обращения почти 5,8 тыс. посетителей фестиваля. В прошлом году за медицинской помощью обратились почти 7 тыс. человек. В среднем сотрудники скорой прибывали на место ЧП за 4,42 минуты.
185-й фестиваль пива открылся 22 сентября. В первый раз «Октоберфест» был проведен 12 октября 1810 года по случаю бракосочетания кронпринца Людвига и принцессы Терезы. Он считается крупнейшим в мире фестивалем пива.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016