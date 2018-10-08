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Нынешний «Октоберфест» посетили 6,3 млн гостей

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Нынешний «Октоберфест» посетили 6,3 млн гостей

В Мюнхене 7 октября завершился 185-й пивной фестиваль «Октоберфест». Его посетили в этом году примерно 6,3 млн гостей — на 100 тыс. больше, чем в 2017 году, сообщили организаторы праздника. При этом нынешний «Октоберфест» был короче на два дня по сравнению с прошлым годом.

Количество выпитого пива примерно сопоставимо с предыдущими годами — 7,5 млн л, жареных на вертелах быков было съедено меньше, чем в 2017 году, — 124 против 127.

Число правонарушений на фестивале сократилось почти на 9% по сравнению с 2017 годом. Так, драк с применением пивных кружек было на 25% меньше, чем в прошлом году, краж — на 13% меньше. За время проведения мероприятия пострадали 15 полицейских.

«Октоберфест» впервые за многие годы посетило много гостей из США. Они, по данным организаторов, возглавили десятку иностранных посетителей, которые прибыли в Мюнхен из более чем 60 стран. Американцы получили поддержку в лице экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон и ее мужа, бывшего президента Соединенных Штатов Билла Клинтона.

Санитарная служба в этом году зафиксировала обращения почти 5,8 тыс. посетителей фестиваля. В прошлом году за медицинской помощью обратились почти 7 тыс. человек. В среднем сотрудники скорой прибывали на место ЧП за 4,42 минуты.

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185-й фестиваль пива открылся 22 сентября. В первый раз «Октоберфест» был проведен 12 октября 1810 года по случаю бракосочетания кронпринца Людвига и принцессы Терезы. Он считается крупнейшим в мире фестивалем пива.

Октоберфест, Мюнхен
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