В США считают, что уход Асада «вопрос времени»

Соединенные Штаты не пытаются вынудить президента Сирии Башара Асада покинуть свой пост, но его уход — «вопрос времени». С таким утверждением выступила в воскресенье постоянный представитель США при ООН Никки Хейл в интервью телеканалу CBS.

«Это вопрос времени, когда он уйдет», — отметила она, добавив, что Вашингтон не пытается вынудить президента Сирии покинуть свой пост.

Асад находится у власти с 2000 года. Гражданская война в Сирии началась после подавления массовых антиправительственных волнений в марте 2011 года. Оппозиция требовала проведения демократических реформ и отставки Асада. Власти пытались навести порядок в стране силовым путем и не допустить разрастания мятежа, но политическая и военная поддержка оппозиции из-за рубежа способствовала эскалации конфликта.