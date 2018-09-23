Патриарх Варфоломей заявил о неизменности курса на автокефалию украинской церкви

Константинопольский патриарх Варфоломей подтвердил, что не намерен отступать в своем намерении предоставить автокефалию украинской церкви, и заявил, что его не пугает негативная реакция на это. Об этом сообщила в воскресенье газета Kathimerini.

По данным газеты, во время литургии в стамбульском храме Святого Фоки патриарх, говоря о церкви Чехии и Словакии как о «самой новой из автокефальных церквей», заявил, что «теперь настала очередь Украины», и что он надеется на получение ею автокефалии. Он добавил, что несмотря на существующую негативную реакцию «это произойдет, потому что это правильно».

Как пишет Kathimerini, Варфоломей сказал, что, во-первых, Украина имеет «право на получение статуса автокефалии», а, с другой стороны, по его мнению, Вселенский патриархат обладает эксклюзивным правом «предоставить автокефалию, как он ее предоставлял всем новым православным церквам, начиная с России в XVI веке».

Говоря о критике со стороны Русской православной церкви и других церквей, а также о будущей реакции на предоставление автокефалии, Варфоломей заявил: «Нас не пугают угрозы».

«Вселенский патриархат не угрожает сам и не воспринимает угрозы, а неуклонно идет по пути выполнения своей миссии, основанной на святых канонах, пользуясь и уважая привилегии, которые ему предоставлены канонами вселенских соборов», — цитирует газета Константинопольского патриарха. Варфоломей подчеркнул, что эти каноны и привилегии «будут использованы в случае с Украиной и в других местах, где потребуется».

Напомним, что 7 сентября Константинопольский патриархат «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине» назначил своих экзархов в Киеве. Священный синод Русской православной церкви выразил в связи с этим «решительный протест и глубокое возмущение». В заявлении Синода указывается, что действия Константинопольской церкви «являются грубейшим попранием церковных канонов» и ответные шаги Московского патриархата последуют в ближайшее время. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион пояснил, что Московский патриархат может разорвать отношения с Константинопольской церковью в случае, если она легализует «украинских раскольников».

14 сентября Синод Русской православной церкви принял решение приостановить поминовение патриарха Константинопольского за богослужением Русской православной церкви, а также сослужение с иерархами Константинопольского патриархата. Это пока не означает полного разрыва отношений между церквами, а прихожане храмов по-прежнему могут причащаться в храмах Константинопольского патриархата.