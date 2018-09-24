В России заявили о задержании очередного шпиона СБУ

Сотрудники ФСБ задержали в Краснодарском крае украинца Сергея Стефаненко, который по мнению россиян является агентом Службы безопасности Украины. Украинец якобы собирал сведения о военных объектах, передвижении техники и кадровом составе Минобороны РФ. Об этом сообщает местная пресса со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.
Отмечается, что мужчине объявили предостережение и предупредили об уголовной ответственности по ст. 276 УК России (Шпионаж), а затем выдворили за пределы страны.
Напомним, что в феврале сотрудники ФСБ задержали в Симферополе еще одного гражданина Украины Константина Давыденко. Его заподозрили в сборе сведений о Росгвардии. Против мужчины завели уголовное дело по статье о шпионаже.
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