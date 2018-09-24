Швейцария не дала визу «замминистра» аннексированного Крыма

Швейцария отказала в выдаче визы «заместителю министра образования, науки и молодежи Республики Крым» Айдеру Аблятипову. О своем «разочаровании» по этому поводу заявил в понедельник МИД РФ.

«Разочарованы решением властей Швейцарии отказать в выдаче визы в Москве заместителю министра образования, науки и молодежи Республики Крым Аблятипову, который планировал принять участие в работе 39-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве и прошел соответствующую процедуру официальной регистрации», — заявили в российском дипведомстве.

Напомним, что мировое сообщество не признает факт аннексии Крыма и легитимность властных структур полуострова.