Украина и Россия почти договорились по составу миротворцев на Донбассе

Представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы в Минске Евгений Марчук заявил журналистам, что власти Украины и России близки к компромиссу по введению миротворцев ООН в зону конфликта в Донбассе. Об этом сообщает «112 Украина».

«Украина поставила условие, кто не может принимать участие в миротворческом контингенте. Там предварительно найден компромисс. Россия выступает, чтобы не было НАТО, а мы — чтобы не было стран ОДКБ. В принципе, там найден более-менее компромисс. Он, правда, еще достаточно предварительный», — сказал он.

Также Марчук рассказал, что, если на ближайшей сессии Генеральной Ассамблеи ООН будет принято решение о вводе миротворцев, они смогут прибыть на Донбасс минимум через 10 месяцев, поскольку под каждую миссию миротворческие войска ООН формируются с нуля.

Напомним, что возможность ввода в зону конфликта международных сил обсуждается с 2015 года.