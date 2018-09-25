Украина и Россия почти договорились по составу миротворцев на Донбассе

Представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы в Минске Евгений Марчук заявил журналистам, что власти Украины и России близки к компромиссу по введению миротворцев ООН в зону конфликта в Донбассе. Об этом сообщает «112 Украина».
«Украина поставила условие, кто не может принимать участие в миротворческом контингенте. Там предварительно найден компромисс. Россия выступает, чтобы не было НАТО, а мы — чтобы не было стран ОДКБ. В принципе, там найден более-менее компромисс. Он, правда, еще достаточно предварительный», — сказал он.
Также Марчук рассказал, что, если на ближайшей сессии Генеральной Ассамблеи ООН будет принято решение о вводе миротворцев, они смогут прибыть на Донбасс минимум через 10 месяцев, поскольку под каждую миссию миротворческие войска ООН формируются с нуля.
Напомним, что возможность ввода в зону конфликта международных сил обсуждается с 2015 года.
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