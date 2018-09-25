Россия официально получила ноту о непродлении договора о дружбе

Россия 24 сентября официально получила ноту от Киева о непродлении договора о дружбе. Об этом сегодня сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

Напомним, что неделю назад президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Речь идет не о денонсации договора, а о решении его не продлевать. В случае соблюдения всех процедур договор прекратит действие с 1 апреля 2019 года.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в Киеве 31 мая 1997 года. Он вступил в действие 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.