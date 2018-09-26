В новой программе МВФ будет как минимум 4 условия

Украине для получения новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом необходимо выполнить минимум 4 условия. Об этом пишет Экономическая правда.
"Уже понятно, что Украина не выполнит на 100% подписанную в 2015 году программу расширенного сотрудничества с кредитором EFF", - говорится в статье.
Именно поэтому стороны попытались сделать ставку на второй вариант: договориться о новой, более короткой, программе сотрудничества. По информации собеседников издания в правительстве, речь идет о программе stand-by на 12-15 месяцев и на 5-6 млрд долл.
Она отмечает, что за время пребывания миссии МВФ в Украине с 6 по 19 сентября, во время которого договориться о новой программе не удалось, дискуссии велись вокруг 4 основных вопросов.
Одним из основных по-прежнему остается вопрос цены на газ. Как утверждают источники издания со стороны украинской переговорной команды, с кредитором удалось договориться о следующем: до 15 октября правительство должно принять решение о повышении цены на газ на 23% от текущей цены. В общем, как отмечалось ранее, позиция МВФ относительно цены на газ была жесткой.
По данным издания, в новой программе stand-by может появиться антикоррупционный блок. По информации источников издания, знакомых с позицией фонда, дискуссии идут вокруг перераспределения функций по проверке электронных деклараций между антикоррупционными органами в пользу НАБУ.
Еще один важный вопрос - сбалансированный бюджет.
Также новая программа сотрудничества с фондом может предусматривать очередной этап реформы ГФС. Подход к ее трансформации может измениться, в том числе - в направлении реорганизации таможни и налоговой как единых юридических лиц.
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