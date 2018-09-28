ICO-стартапы уже собрали почти 30 млрд долларов

Рынок ICO до сих пор активно развивается, считают специалисты компании Elementus. Они опубликовали исследование, согласно которому конкуренция в отрасли увеличивается, а проекты по первичному размещению монет собрали $28,4 млрд за все время. Эксперты отметили, что популярность security-токенов, которые обладают свойствами ценных бумаг, постепенно растет.

Аналитики выяснили, что ICO-стартапы привлекли $15,9 млрд только с февраля по август 2018 года. В августе количество собранных средств составило $1,466 млрд, это сопоставимо со значениями ноября прошлого года. Больше всего финансирования привлекли проекты EOS — $4,2 млрд, TON — $1,7 млрд и Tatatu — $575 млн, однако даже если исключить их из общей статистики, ситуация выглядит стабильной.

Наибольшее число токенсейлов состоялось в феврале 2018 г. — 172 проекта, в последние несколько месяцев этот показатель постепенно снижался, и к августу оно опустилось до 107. Примерно столько же, 101 кампания по сбору средств, прошла в октябре 2017 года.

Также эксперты отметили, что в августе впервые в истории в Сингапуре состоялось больше ICO, чем в США — 17 против 15. Также в Великобритании прошло 9 проектов по первичному размещению токенов, в Швейцарии — 5, в России — 1.