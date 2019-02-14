Инвесторы почти полностью потеряли интерес к ICO

В марте прошлого года проекты по первичному размещению токенов привлекли $5,8 млрд, теперь этот показатель опустился ниже $300 миллионов.
Объемы инвестирования в ICO-стартапы сократились на 94% за последние десять месяцев, по результатам исследования портала CoinShedule. В марте 2018 г. проекты по первичному размещению токенов привлекли $5,8 млрд, к январю 2019 г. сумма сократилась до $291 миллиона.
Несмотря на подобное снижение, текущие показатели на 72% превышают аналогичные данные апреля 2017 года. По словам аналитиков, несмотря на прошлогоднее падение рынка цифровых денег, предприниматели продолжали запускать ICO, многим из них пришлось закрыться, а 80% кампаний по сбору средств были организованы мошенниками.
Ранее глава Digital Currency Group Барри Силберт заявил, что рынок ICO — мертв. По словам эксперта, токены большинства подобных стартапов теперь нигде не используются.
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