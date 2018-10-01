Подозреваемый в отравлении Скрипаля «Чепига-Боширов» вывозил из Украины Януковича, – журналист

Подозреваемый Лондоном в отравлении экс-агента российской разведки Сергея Скрипаля Анатолий Чепига (также известный как «Руслан Боширов»), возглавлял операцию по вывозу в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича, сообщил hromadske.ua бывший журналист «Центра управления расследованиями» Сергей Канев.

«Чепига-Боширов участвовал в эвакуации Януковича в Россию. По крайней мере, об этом свидетельствуют мои источники. Он со своим подразделением спецназа прибыл в резиденцию Януковича — Межигорье. Находился там, охранял его. Оттуда они транспортировали его в Крым к России», — рассказал журналист, участвовавший в расследовании The Insider и Bellingcat отношении подозреваемых в отравлении семьи Скрипалей.

По информации Канева, именно за эту спецоперацию Чепига получил звание «Героя России». По словам журналиста, за эту же операцию получил звание «Героя России» бывший охранник президента России Владимира Путина Алексей Дюмин.

Журналист пообещал, что на днях опубликует детальное расследование по фактам участия «Чепиги-Боширова» в спецоперации по эвакуации Януковича из Украины.