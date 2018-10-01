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Энрике Иглесиас собрал в Киеве 100-тысячный стадион

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Энрике Иглесиас собрал в Киеве 100-тысячный стадион

Концерт звезды латиноамериканской поп-музыки на НСК «Олимпийский» ознаменовался целым рядом рекордов. Организаторы выступления Энрике Иглесиаса в Киеве, которое состоялось вечера, 30 сентября, подсчитали количество зрителей на стадионе НСК «Олимпийский». Выяснилось, что послушать живое исполнение главных хитов артиста пришло около 100 тысяч зрителей.

Это не только очередной рекорд украинской площадки, но и наиболее убедительные результаты концертной деятельности Иглесиаса-младшего в рамках текущего мирового турне. Напомним, что тур Enrique Iglesias Live начался в марте текущего года и уже собрал тысячи зрителей в Европе, Азии, Северной и Южной Америках. До концерта в украинской столице одни из лучших показателей продемонстрировало шоу артиста в Тель-Авиве, собравшее чуть больше 41 тысячи поклонников певца.

Соответственно, Киев с его 100-тысячным «Олимпийским» бьет израильский рекорд. Такое количество людей практически парализовало движение в центральной части Киева. Как выяснили ведущие, работавшие на сцене во время сбора зрителей, на стадионе присутствовало немало гостей столицы. Многие поклонники Иглесиаса приехали из Днепра, Одессы, Харькова, Львова и других городов. Судя по обилию иностранной речи в фан-зоне, отдельные зрители добирались на концерт из-за рубежа. Сам Энрике Иглесиас вышел на сцену ровно так, как и обещали организаторы: перед концертом портал НСК «Олимпийский» опубликовал правила поведения на стадионе, указав, что артист начнёт выступление в 21.00. Кстати, в этих же правилах были обнародованы перечни предметов, запрещённых к прононсу на НСК. Все люди, которые не смогли с ними ознакомиться или вынуждены были нести громоздкие сумки с собой, могли воспользоваться мобильными камерами хранения «АТБ» на входе. Это не единственная деталь, позволившая тысячам поклонникам Энрике Иглесиаса поблагодарить торговую сеть за внимательность.

концерт, Энрике Иглесиас
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