Украинцы задолжали за коммуналку 38 миллиардов

По состоянию на конец августа задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг в августе снизилась на 0,8% по сравнению с показателем июля – до 38,4 млрд грн. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, по состоянию на конец августа задолженность по оплате за природный газ составила 16,7 млрд грн, за централизованное отопление и горячую воду – 10,4 млрд грн, за содержание домов, сооружений и придомовых территорий – 4 млрд грн, за централизованную поставку холодной воды и водоотведение – 2,9 млрд грн, за вывоз твердых бытовых отходов – 0,5 млрд грн, за поставку электроэнергии – 3,9 млрд грн.

Как отмечают в Госстате, средние начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт/ч) на одного владельца лицевого счета в августе составляли 588,6 грн.