Беларусь просит РФ рефинансировать госдолг на 600 млн долларов

Минск направил в правительство РФ официальную заявку на рефинансирование госдолга Беларуси перед РФ в 2021 году, сумма обязательств — 600 млн долларов.
Об этом сообщает «Интерфакс-Запад» со ссылкой на источник в финансовых кругах, знакомый с переговорным процессом.
«Белорусская сторона направила в правительство России заявку с просьбой о рефинансировании государственного долга РФ в 2021 году. Сумма обязательств Беларуси перед Россией в следующем году составляет 600 млн долларов», — сказал источник.
Собеседник издания добавил, что белорусская сторона просит выделить средства для рефинансирования сроком на 15 лет.
По его данным, на этой неделе вопрос рефинансирования белорусского госдолга перед Россией будет обсуждаться на уровне глав правительств двух стран.
Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным об рефинансировании белорусского долга на 1 миллиард долларов.
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