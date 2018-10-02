Рада упростит порядок предоставления гражданства Украины иностранцам, воевавшим на Донбассе

Верховная Рада намерена упростить порядок предоставления гражданства Украины иностранцам и лицам без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и суверенитета Украины.
Как передает «Интерфакс-Украина», за соответствующий законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты, касающиеся правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины» (№ 3433) в первом чтении проголосовало 252 народных депутатов на пленарном заседании во вторник.
Законопроект предлагает урегулировать вопрос о признании иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности Украины, такими которые находятся на украинской территории на законных основаниях, и предоставить им упрощенный порядок получения гражданства.
Законопроект также предусматривает упрощенную выдачу таким лицам вида на временное проживание в Украине на срок участия в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.
Ранее в этот день возле здания Верховной Рады в очередной раз стартовала акция в поддержку иностранных граждан, которые участвовали в антитеррористической операции на Донбассе. Около 500 активистов партии «Национальный корпус» и организации «Национальные дружины», а также несколько десятков активистов партии «ВО «Свобода» пришли к зданию парламента с требованием принять законопроект, предусматривающий упрощенную процедуру получения украинского гражданства для воинов АТО — иностранцев, мораторий на выдачу ветеранов войны иностранным государствам (в частности России) и миграционную амнистию.
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