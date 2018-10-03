Во Франции поймали рецидивиста, который летом сбежал из тюрьмы на вертолете

Полиция задержала 46-летнего грабителя-рецидивиста Редуана Фаида, который в начале июля сбежал из тюрьмы недалеко от Парижа на вертолете. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жерар Коллон в своем Twitter.
Фаид, его брат и еще двое членов его семьи были арестованы вечером 2 октября в городе Крей на севере Франции. Полицейские изъяли у них оружие.
Фаид и еще трое вооруженных преступников сбежали из тюрьмы возле коммуны Рео в регионе Иль-де-Франс 1 июля на вертолете Allouette. После побега они приземлились в муниципалитете Гарж-ле-Гонесс, сожгли вертолет и скрылись.
Фаид в 1990-х годах был главарем парижской банды, занимавшейся ограблениями и вымогательствами, в 2001 году его приговорили к 30 годам тюрьмы за вооруженное ограбление. В 2009 году Фаид был условно-досрочно освобожден, уже в 2010 году он снова попал за решетку после попытки ограбления бронированного фургона. В 2013 году Фаид сбежал из тюрьмы, захватив четырех заложников и взорвав несколько дверей исправительного учреждения.
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