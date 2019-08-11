Во Франции задержали левого активиста, которого разыскивали с времен саммита G8 2001 года

Сотрудники полиции задержали в департаменте Морбиан на западе Франции 40-летнего итальянца, который в течение 18 лет разыскивался за правонарушения, совершенные в дни саммита Группы восьми (G8) в Генуе в 2001 году. Об этом сообщило в воскресенье агентство Agence France-Presse со ссылкой на прокуратуру города Рен, административного центра региона Бретань.

Два международных ордера на арест левого активиста Винченцо Векки были выданы прокурорами итальянских городов Милан и Генуя. Именно там он был заочно осужден за правонарушения. В первом случае это связано с погромами, в которых Векки участвовал во время одной из манифестаций в марте 2006 года. Во втором случае речь идет об участии в серии несанкционированных манифестаций, которые проводились во время саммита «восьмерки» 20-22 июля 2001 года и привели к гибели одного человека.

Саммит «восьмерки» в Генуе сопровождался многочисленными акциями протеста антиглобалистов. В одной из них, состоявшейся 21 июля, приняли участие около 300 тыс. человек. Материальный ущерб, нанесенный городу, составил несколько миллионов евро — были сожжены более 200 автомобилей, разгромлены отделения банков, бензоколонки, риелторские агентства. При наведении порядка спецподразделениями полиции пострадали 600 манифестантов.

Беглый итальянец скрывался в течение восьми лет в районе французского города Рошфор-ан-Терр. В коммуне, где он жил, теперь создана общественная ассоциация, которая добивается его освобождения.