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NYT обвинила Трампа в «мошенничестве» при получении наследства

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NYT обвинила Трампа в «мошенничестве» при получении наследства

Президент США Дональд Трамп в 1990-х годах участвовал в «сомнительных налоговых схемах», включая случаи «прямого мошенничества», что значительно увеличило состояние, которое он унаследовал от своего отца. Об этом говорится в расследовании The New York Times. Издание ссылается на многочисленные «конфиденциальные налоговые декларации и финансовые отчеты».

В частности, как утверждает газета, Трамп получил от родителей, и преимущественно от своего отца Фреда Трампа по меньшей мере $413 млн. Деньги, как уверяет NYT, были переданы Трампу за то, что он помогал родителям уклоняться от налогов.

В частности, как пишет газета, родители президента — Фред и Мэри Трамп — передали своим детям более $1 млрд дохода, из которых при установленной ставке 55% налог мог бы составить $550 млн. Однако родители Трампа заплатили в общей сложности $52,2 млн, что составляет около 5%, пишет издание со ссылкой на налоговые отчеты.

Газета напоминает, что Дональд Трамп неоднократно рассказывал историю о том, что разбогатеть ему помог одолженный у отца $1 млн. «Мой отец дал мне небольшой кредит в 1975 году, и я построил на него компанию, которая теперь стоит много, много миллиардов долларов», — говорил Трамп на дебатах с Хиллари Клинтон во время избирательной кампании 2016 года.

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Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в беседе с NYT повторила неоднократные заявления Трампа о том, что «отец дал ему первоначальный кредит в размере $1 млн, который был выплачен». Адвокат Трампа Чарльз Хардер опроверг изложенные в публикации утверждения о налоговых нарушениях. «Факты, на которых NYT основывают свои утверждения, являются крайне неточными», — сказал он.

Налоговый департамент штата Нью-Йорк изучает утверждения, изложенные в статье The New York Times, добавляет CNBS.

мошенничество, Дональд Трамп
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