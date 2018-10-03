Объем проблемных кредитов поставил годовой рекорд

Объем неработающих кредитов банковской системы в августе вырос на 24,682 млрд гривень. Об этом сообщил Национальный банк.
На 1 сентября бъем неработающих кредитов достиг 655,913 млрд гривень (+3,9%) — рекордного показателя в текущем году.
Наибольший прирост проблемных кредитов зафиксирован в портфеле банков иностранных банковских групп — на 6,4% или 10,705 млрд гривень (до 179,043 млрд гривень). По информации FinClub, речь идет об ухудшении качества портфеля банков с российским госкапиталом.
В ПриватБанке этот показатель вырос всего на 1,5% — на 3,382 млрд гривень (до 235,46 млрд гривень), в других госбанках — на 4,3% или 8 млрд гривень (до 195,885 млрд гривень).
Банки с частным капиталом ухудшили в августе свои NPL на 7,4% или 2,363 млрд гривень (до 34,18 млрд гривень).
С точки зрения структуры проблемного портфеля, то больше всего вырос портфель неработающих кредитов юрлиц (+20,9 млрд гривень). Долги физлиц выросли на 3,624 млрд гривень, проблемный межбанк увеличился на 1,372 млрд гривень, а «проблемка» госучреждений уменьшилась на 1 млн гривень.
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