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Венгрия переименует должность «уполномоченного по Закарпатью»
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Венгрия переименует должность «уполномоченного по Закарпатью»
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Венгрия переименует должность «уполномоченного по Закарпатью»

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Венгрия переименует должность «уполномоченного по Закарпатью»

Венгерская сторона в ближайшие дни изменит скандальное название «уполномоченного министра по Закарпатью». Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин после встречи с венгерским коллегой Петером Сийярто в Люксембурге, сообщается на странице в Facebook представительства Украины в ЕС.

«Мы говорили о том, как нам быть с названием их уполномоченного и полностью договорились, что название будет другим. В течение ближайших дней вы это увидите» — сказал он.

Министр вместе с тем подчеркнул, что не будет ситуации, когда Венгрия будет делать что-то на территории Закарпатья без ведома украинского правительства.

«Или мы будем работать там вместе, согласовывая наши шаги, или венгры там не будут работать», — сказал Климкин.

Как известно, в начале августа Киев выразил протест из-за создания в правительстве Венгрии должности уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области. Украина восприняла это решение как вмешательство во внутренние дела, поскольку «к компетенции уполномоченного отнесена часть суверенной территории Украины».

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31 августа Павел Климкин сообщил, что его коллега Петер Сийярто пообещал изменить конфликтное название. Позже Венгрия подтвердила данную договоренность. Однако по состоянию на конец сентября название изменено не было.

Венгрия, Закарпатье, Павел Климкин
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