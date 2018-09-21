В МИД уверяют, что не позволят Венгрии раздавать паспорта

Украина не позволит Венгрии раздавать свои паспорта украинским гражданам и продолжит диалог с Венгрией о пролонгации переходного периода закона «Об образовании», заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Последствия (видео, обнародованного в СМИ о процедуре выдачи венгерских паспортов украинским гражданам — Ред.) будут очень простыми. Мы с венграми сядем снова, будем говорить, каким образом продлевается переходный период закона „Об образовании“. Это для них важно. Темы для разговора с венграми у нас есть, но в принципе есть красная линия — они не будут раздавать гражданство просто так, и не будут манипулировать...», — сказал Климкин в эфире телеканала «1+1» утром в пятницу.

По словам министра, он планирует обсудить со своим венгерским коллегой «каким образом Венгрия осуществляет финансирование украинских граждан» венгерского происхождения. Он рассказал, что только в прошлом году 22 тысячи украинских граждан венгерского происхождения получили помощь от Венгрии — «Это означает, что каждый пятый, каждая семья получает эту помощь».

Климкин также сообщил, что Украина в настоящее время проверяет, «каким образом, в каких деньгах, через какие механизмы» эта помощь оказывается.

Комментируя появившееся в СМИ видео, подтверждающее, что Венгрия выдает свои паспорта украинским гражданам, Климкин подчеркнул: «Некоторые думают, что проблема с этим видео только в раздаче гражданства, проблема и в этом призыве... Это реально призыв к нарушению нашего законодательства и манипуляция».

В то же время министр признал, что у Украины нет «четкой стратегии» в отношении граждан венгерского происхождения.

«Мы на самом деле не имеем четкой стратегии, как поддерживать наших украинцев венгерского происхождения... Мы должны там присутствовать... Мы должны их понять и им помочь, не венгры, а мы, а в крайнем случае мы вместе с венграми, но не венгры сами, как это происходит сегодня...Мы должны вместе и не позволять этого делать Венгрии только самой».