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СБУ обвинила главу района Харькова в работе на Кремль

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СБУ обвинила главу района Харькова в работе на Кремль

Заместитель главы СБУ Виктор Кононенко на брифинге для прессы рассказал, что один из харьковских чиновников в 2015 году поехал в Крым и там был завербован ФСБ, сообщает пресс-служба ведомства. Теперь его объявят в розыск — по данным спецслужб, он может находиться на территории России.

В СБУ утверждают, что имевший доступ к государственной тайне чиновник не только саботировал мобилизацию на территории своего района, но и создавал «альтернативные союзы ветеранов», который вымогали деньги у предпринимателей.

Помимо этого подозреваемый организовал сбор информации о личных данных воевавших на востоке Украины и собирался передать их российским спецслужбам.

Также выяснилось, что у чиновника был российский паспорт, который он получил от ФСБ и которым он пользовался в Крыму.

В СБУ имя чиновника не назвали. По информации издания 057.ua, речь идет о главе Холодногорского района Харькова Максима Мусеева.

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28 сентября Мусеев в своем Facebook написал, что против него готовится провокация из-за его «открытой и принципиальной позиции». Чиновник утверждал, что нейтрализовать его планируется при помощи обвинения в работе на Кремль. «Идея бредовая по сути и по факту, конечно, будет масса фейковых вбросов разных „доказательств“. Но конец президентской гонки превратит этот мусор в пепел», — добавил он.

СБУ, ФСБ, Максим Мусеев
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