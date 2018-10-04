Волкер поздравил Украину с продлением закона о статусе Донбасса
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер поздравил власти страны с продлением закона об особом статусе Донбасса.
«Поздравляю Петра Порошенко, Андрея Парубия и украинский парламент с продлением особого статуса. Большой шаг. Украина вносит свой вклад в достижение мира. Теперь очередь России. Разочарован тем, что ряд крупных политических фигур не поддержали этот важный шаг», — написал Волкер в Twitter.
Напомним, что согласно минским договоренностям, Украина обязалась предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Соответствующий закон был принят в 2014 году, однако так и не применялся. Согласно закону, неподконтрольные Украмне отдельные районы Донбасса будут наделены особым статусом лишь после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных ДНР и ЛНР остался на бумаге.
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