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Волкер поздравил Украину с продлением закона о статусе Донбасса

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Волкер поздравил Украину с продлением закона о статусе Донбасса

Волкер поздравил Украину с продлением закона о статусе Донбасса

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер поздравил власти страны с продлением закона об особом статусе Донбасса.

«Поздравляю Петра Порошенко, Андрея Парубия и украинский парламент с продлением особого статуса. Большой шаг. Украина вносит свой вклад в достижение мира. Теперь очередь России. Разочарован тем, что ряд крупных политических фигур не поддержали этот важный шаг», — написал Волкер в Twitter.

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Напомним, что согласно минским договоренностям, Украина обязалась предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Соответствующий закон был принят в 2014 году, однако так и не применялся. Согласно закону, неподконтрольные Украмне отдельные районы Донбасса будут наделены особым статусом лишь после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных ДНР и ЛНР остался на бумаге.

Донбасс, особый статус, Курт Волкер
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