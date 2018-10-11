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Волкер угрожал депутатам Рады снятием санкций с России

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Волкер угрожал депутатам Рады снятием санкций с России

Верховная рада проголосовала за продление закона об особом статусе Донбасса из-за того, что спецпредставитель США в Украине Курт Волкер угрожал снятием санкций с России. Об этом в эфире канала «112 Украина» заявил депутат Александр Вилкул.

По его словам, на «непубличной» встрече с представителями парламентских фракций Волкер заявил, что половина европейских стран из-за экономических потерь хочет отменить ограничительные меры в отношении России.

«Если вы сейчас, уважаемые украинские парламентарии, даже наиболее националистически настроенные, не проголосуете за этот закон, то половина европейских стран просто снимет санкции, и соответственно, рассыплется эта конструкция, которая есть на сегодня», — цитирует американского дипломата Вилкул.

Он отметил, что некоторые фракции голосовали не за мир, а за то, чтобы санкции не снимали.

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Напомним, что закон об особом статусе Донбасса приняли еще в октябре 2014 года в соответствии с обязательствами по Минским соглашениям. Согласно документу, неподконтрольные Украине районы Донбасса должны были получить особый статус после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус остался на бумаге.

Донбасс, особый статус, Курт Волкер
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