Сенат США признал Голодомор 1932-1933 геноцидом украинского народа

Сенат США принял резолюцию, которая признает Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, сообщает посольство Украины в США.
«Сенат США единогласным решением принял двухпартийную резолюцию, которая стала первым в истории правовым актом Конгресса США, где Голодомор 1932-1933 годов признается геноцидом украинского народа», — говорится в сообщении посольства в Facebook.
Так, в постановляющей части документа включено признание Сенатом выводов Правительственной комиссии США относительно голода в Украине (от 22 апреля 1988) и о том, что «Сталин и его окружение совершили в 1932-1933 годах геноцид против украинцев».
Кроме того, резолюция также осуждает систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа, а также высказываются самые глубокие соболезнования жертвам, пережившим Голодомор, и их семьям.
«Проект подобной резолюции был также утвержден комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США и сейчас ожидает рассмотрения во время пленарного заседания», — отметили в посольстве.
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