В России разбился второй истребитель за месяц

Военный истребитель МиГ-29 разбился в Коломенском районе Московской области, пилоты успели катапультироваться. Об этом сообщает россиский «Интерфакс», ссылаясь на источник в авиадиспетчерских службах.

«Из-за технической неисправности, возникшей во время полета, машина стала неуправляемой, пилоты катапультировались, самолет упал в Коломенском районе. Пилоты выжили», — сказал источник.

Отмечается, что самолет вылетел с аэродрома в подмосковном Жуковском.

Напомним, что 19 сентября в Нижегородской области России разбился сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31.

Предварительно причиной крушения МиГ-31 в Нижегородской области также называли техническую неисправность.