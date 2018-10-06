На Галапагосских островах похитили более сотни уникальных черепах

Свыше 120 слоновых черепах были похищены с территории национального парка Галапагосских островов, сообщило министерство окружающей среды Эквадора.

По данным ведомства, дирекция национального парка Галапагосских островов сообщила 27 сентября прокуратуре Санта Круса о похищении в общей сложности 123 черепах, выращенных в неволе в центре «Арнальдо Туписы» на острове Исабела. Речь идет о представителях вида Слоновая черепаха Гюнтера и Пещерная слоновая черепаха, находящихся под угрозой исчезновения.

Власти ведут предварительное расследование по статье уголовного кодекса о преступлениях против дикой флоры и фауны, оно носит закрытый характер.