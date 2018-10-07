36 человек госпитализованы из-за отравления в детсаду в Хмельницкой области

В Хмельницкой области в детском учебном заведении (ясли-сад комбинированного типа) № 6 «Радуга» в г. Нетешин произошла вспышка острой кишечной инфекции, в результате чего по состоянию на утро воскресенья в медучреждения госпитализированы уже 36 человек, в том числе 29 детей, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в области.
«По состоянию на 07.10.2018: В больницу с острым кишечным отравлением дополнительно госпитализированы еще 12 человек. Сейчас на стационарном лечении в инфекционном отделении находится 36 больных (29 детей и 7 взрослых)», — говорится в обнародованной утром воскресенья информации.
Ранее в СМИ сообщалось, что по состоянию на 5 октября 2018 были госпитализированы 21 человек, в т.ч. 20 детей до 17 лет. Все дети являются воспитанниками этого детсада.
Также среди заболевших — один воспитатель. Отмечается, что 4 октября госпитализировали четверых больных (трое детей и один воспитатель), остальных — 5 октября.
«Основные клинические проявления: повышение температуры до 38-40 градусов, тошнота, рвота, понос, общая слабость, боли в животе», — информировали в пресс-службе областного Минздрава.
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