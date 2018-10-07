Индонезия прекратит поиски жертв землетрясения 11 октября

Индонезийские спасатели прекратят поиски жертв землетрясения и цунами на острове Сулавеси в четверг, 11 октября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальное агентство по смягчению последствий стихийных бедствий.

«Поиски прекратятся 11 октября. Люди, которые не были найдены, объявлены пропавшими без вести», — заявил представитель агентства Сутопо Пурво Нугрохо.

По его словам, локальные поисковые работы могут по-прежнему проводиться, но крупномасштабные поиски с привлечением большого числа спасателей и единиц техники завершатся.

По последним данным, число жертв землетрясения магнитудой 7,5 и цунами на острове Сулавеси увеличилось до 1,763 тыс. человек.

Накануне власти Индонезии оценили число оставшихся под завалами в 152 тыс. человек. Число получивших ранения из-за стихийных бедствий составило более 2,5 тыс. человек, многие которых были отправлены в больницы. Более того, землетрясение и цунами привели к разрушению более 65,7 тыс. домов.

28 сентября возле индонезийского острова Сулавеси произошли подземные толчки магнитудой 7,5. После этого последовал ряд афтершоков и прошло цунами.