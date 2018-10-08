В Барселоне похоронили Монтсеррат Кабалье

Похороны оперной певицы Монтсеррат Кабалье состоялись 8 октября в Барселоне, сообщает ABC.

На церемонии присутствовали королева Испании София, премьер-министр Педро Санчес, глава женералитета Каталонии Ким Торра и мэр Барселоны Ала Колау.

Помимо этого, на похоронах присутствовали теноры Хосе Каррерас и Жауме Арагалл, руководство театра «Лисео», министр культуры Испании Хосе Гирао. Кабалье похоронили на кладбище Сан-Андреу, где находятся могилы ее родителей.

Оперная певица умерла 6 октября в госпитале Сан-Пау в Барселоне в возрасте 85 лет. Она находилась в больнице с середины сентября из-за проблем с желчным пузырем.