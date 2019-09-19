«Барселона» отчиталась о рекордном доходе

«Барселона» объявила о рекордном доходе по итогам финансового года — 2018/19 в размере €990 млн ($1,089 млрд). Об этом сообщает официальный сайт команды.
Расходы каталонского клуба составили €973 млн ($1,070 млрд). За указанный период «Барселона» получила прибыль в размере €5 млн ($5,5 млн) после уплаты налогов.
В частности, на €12 млн ($13,2 млн) выросли доходы от эксплуатации от стадиона «Камп Ноу». В большой степени этого удалось достичь благодаря росту продаж билетов.
На следующий финансовый год руководство «Барселоны» поставило перед клубом цель получить доход в размере €1,047 млрд ($1,152 млрд). Этот результат позволит команде первой в истории получить доход более €1 млрд.
В прошлом сезоне «Барселона» в 26-й раз стала чемпионом Испании и дошла до финала национального кубка. В текущем первенстве каталонский клуб занимает пятое место, набрав в четырех матчах семь очков.
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