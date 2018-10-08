Лавров считает, что санкции против РФ вредят минским соглашениям

В Евросоюзе продолжают увязывать снятие с России санкций с выполнением минских соглашений, а это, якобы, мотивирует Киев на саботирование договоренностей, так как это позволяет усилить давление на Россию, заявил глава МИДа Сергей Лавров. В то же время ЕС до сих пор отказывался воздействовать на Киев, чтобы тот начал выполнять свои обязательства, посетовал министр в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским коллегой в Москве. Трансляцию пресс-конференции вел сайт МИДа.
При этом Лавров, по мнению Лаврова, политика санкций против России ведет к экономическим потерям для обеих сторон и не соответствует «коренным, глубинным» интересам самих европейских стран и базирующихся в них компаний.
Глава МИД Италии Энцо Моаверо-Миланези в ответ напомнил, что штрафные меры были приняты на уровне ЕС и были связаны с попытками защитить международное право.
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