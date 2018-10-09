The Insider и Bellingcat установили личность «Александра Петрова»

Александр Петров, которого в Великобритании подозревают в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, — это военный врач из ГРУ (ныне — Главное управление Генштаба Вооруженных сил РФ) Александр Мишкин, утверждают расследователи The Insider и Bellingcat. По их данным, он посещал Украину, Приднестровье и страны Западной Европы.

Лондон также подозревает в отравлении Руслана Боширова, которого журналисты The Insider и эксперты Bellingcat назвали полковником разведки Анатолием Чепигой.

Bellingcat уточняет, что для идентификации Александра Евгеньевича Мишкина были использованы открытые источники, слова людей, знакомых с этим человеком, а также копии документов, удостоверяющих его личность, в том числе копия его паспорта. Полностью о том, как удалось установить личность Мишкина, исследователи обещают рассказать сегодня, 9 октября.

«Истинная личность Александра Мишкина имеет еще более редкий цифровой след, чем у Анатолия Чепиги», — отмечает Bellingcat.

По данным расследователей, Александр Мишкин родился в июле 1979 года в селе Лойга (Архангельская область), получил медицинское образование в одной из военных академий России и проходил подготовку в качестве военного врача для ВМФ в Военно-медицинской академии. ГРУ предложило Мишкину работу, когда он учился, «тайную личность» он получил в Москве, куда переехал к 2010 году, говорится в расследовании.

Bellingcat также утверждает, что установило факты нескольких поездок Мишкина, в том числе в Украину, одна из этих поездок состоялась в декабре 2013 года.

Нынешнее воинское звание Александра Мишкина неизвестно, отмечают расследователи, но предполагают, что во время отравления Скрипалей он был либо подполковником, либо полковником.