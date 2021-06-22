Польша открывает три автомобильных пункта пропуска на границе с Украиной

Польские коллеги проинформировали Госпогранслужбу Украины о готовности восстановить пропускные операции в польской части автомобильных пунктов пропуска «Зосин — Устилуг», «Долгобичув — Угринов» и «Кросценко — Смильниця».

«Указанные пункты пропуска возобновляют работу с 01:00 (по киевскому времени) 23 июня», — сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.

Пограничники призывают учесть эту информацию при планировании зарубежных поездок и перед поездкой ознакомиться с правилами и ограничениями, которые действуют на территории сопредельных государств.

Правительство Украины приняло решение о возобновлении работы всех пунктов пропуска на границе со странами ЕС 20 мая 2020 года.