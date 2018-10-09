На месте закрытой «Кинопанорамы» построят гостиницу

Группа «Истил» (ISTIL) Мохаммада Захура планирует построить трехзвездочную гостиницу на месте закрытого кинотеатра «Кинопанорама» на ул.Шота Руставели, 19.
Как сообщил Захур в интервью изданию KyivPost, новое здание сохранит часть названия — «Панорама», а также возможность кинопроката.
Кинотеатр «Кинопанорама» открылся в 1958 году как первый в СССР панорамный кинотеатр. Владеющая зданием компания ISTIL с 30 сентября 2018 года решила закрыть кинотеатр, сославшись на усиление конкуренции на рынке кинопроката.
«Здание кинотеатра 1958г постройки, его инфраструктура, технические возможности и уровень комфорта не соответствуют современным требованиям и требуют серьёзного обновления», — отмечала компания.
Ранее у здания столичной мэрии проходила акция при участии кинематографистов и общественных деятелей за сохранение кинотеатров «Кинопанорама» и «Украина», которые прекратили свою работу с 1 октября.
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