На месте закрытой «Кинопанорамы» построят гостиницу

Группа «Истил» (ISTIL) Мохаммада Захура планирует построить трехзвездочную гостиницу на месте закрытого кинотеатра «Кинопанорама» на ул.Шота Руставели, 19.

Как сообщил Захур в интервью изданию KyivPost, новое здание сохранит часть названия — «Панорама», а также возможность кинопроката.

Кинотеатр «Кинопанорама» открылся в 1958 году как первый в СССР панорамный кинотеатр. Владеющая зданием компания ISTIL с 30 сентября 2018 года решила закрыть кинотеатр, сославшись на усиление конкуренции на рынке кинопроката.

«Здание кинотеатра 1958г постройки, его инфраструктура, технические возможности и уровень комфорта не соответствуют современным требованиям и требуют серьёзного обновления», — отмечала компания.

Ранее у здания столичной мэрии проходила акция при участии кинематографистов и общественных деятелей за сохранение кинотеатров «Кинопанорама» и «Украина», которые прекратили свою работу с 1 октября.