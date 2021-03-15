Девять гостиниц Украины претендуют на «пять звезд»

Девять гостиниц в Украине, в том числе четыре в Киеве, претендуют на присвоение высшей категории («пять звезд»), сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
«Комиссия по присвоению звезд гостиницам не просто возобновляет свою работу, но и делает ее максимально прозрачной. Сейчас в Украине 75 отельеров ожидают определения категории. Большая часть заявок подана впервые. Четыре столичных заведения и пять региональных претендуют на «пять звезд», — написал Ткаченко в «Телеграм-канале».
Отмечается, что первое заседание комиссии по присвоению звезд состоится 16 марта.
По словам министра, параллельно начала работу комиссия по апелляциям, которая будет рассматривать жалобы на решения комиссии по категоризации, если субъект размещения не согласится с ее выводами.
«Целью этих изменений был запуск работы комиссии по принципиально новым, прозрачным подходам к анализу и утверждению заявок. Ведь категоризация средств размещения — это, прежде всего, соответствие стандартам, повышение качества сервиса и, как следствие, получения новых возможностей для привлечения туристов», — добавил Ткаченко.
Министр отметил, что сейчас из 5 тыс. заведений размещения 196 гостиниц страны имеют установленную категорию. 75 заявок на категоризацию планируется рассматривать еженедельно в течение марта-апреля 2021 года.
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