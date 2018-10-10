Два человека погибли в результате стрельбы в торговом центре в США

В торговом центре Bell Tower Shops в городе Форт Майерс, штат Флорида, произошла стрельба, передает телеканал NBC. Двое убиты, еще два человека пострадали.

Свидетельница сообщила телеканалу, что стрельба произошла во время празднования ее дня рождения в ресторане внутри ТЦ. Когда она собралась расплачиваться, кто-то выстрелил в ее мужа, а затем застрелил ее ребенка.

Полиция перекрыла территорию торгового центра. Окружной шериф Кармин Марсено заявил, что не считает стрельбу случайной. Задержаны ли стрелявшие и сколько их было, он не уточнил.