Семья Герег может купить футбольный клуб «Карпаты»

Совладелец гипермаркетов «Эпицентр» и «Новая линия», народный депутат и вице-президент Федерации футбола Украины Александр Герега ведет переговоры о покупке футбольного клуба «Карпаты» (Львов).
«Я не могу на 100% ответить на ваши вопросы. Мы любим футбол, поэтому я не могу сказать, что такого процесса не существует. Такого плана вопросы решаются или за один час, или длятся годами. Есть определенные нюансы», — сказал он в интервью изданию «ua.tribuna».
В то же время Герега уклонился от ответа на вопрос о деталях ведущихся переговорах с Петром Дыминским и Игорем Коломойским.
«Не могу комментировать эту информацию, ведь она является закрытой. Хочу сказать одно — „Карпаты“ должны иметь будущее. У них для этого есть все необходимое», — добавил бизнесмен.
Согласно данным реестра юридических и физических лиц, на конец 2017 года учредителями ООО «Клуб профессионального футбола «Карпаты» являлись две компании из Британских Виргинских островов, одна из которых основана гражданином Кипра, а вторая — Петром Дыминским и еще одним гражданином Кипра.
Участниками ООО «Эпицентр К» являются Александр Герега (81,18%), Галина Герега (18,75%) и Татьяна Суржик (0,055%).
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