Фонд жертв Васильковской трагедии обвинил телеканал «Интер» в распространении фейковой информации

Члены ОО «Фонд преодоления последствий Васильковской трагедии» возмущены действиями редакции и журналистов программы «Подробности» на телеканале Интер. Об этом идет речь в пресс-релизе Фонда.
Там отмечается, что журналисты сознательно попытались изобразить жителей Василькова, приехавших под редакцию с целью объяснить свою позицию, «рейдерами» и «псевдоактивистами». При этом, по мнению, Фонда, «Подробности» использовали фейковое видео: человек на нем с закрытым лицом якобы предлагает 150 гривен за участие в акции.
«Абсолютно нелогичным является то, что лица всех людей на этом фейковом видео, с помощь компьютерной графики, спрятаны. Ведь все члены Фонда преодоления последствий Васильковской трагедии пришли с паспортами и открыто демонстрировали страницу с пропиской! Таким образом, люди подтвердили свое проживание в г. Васильков и открытость позиции! Никто не прятал своих лиц! К нашему сожалению, журналисты и редакция „Подробностей“ смонтировала сюжет, в котором полностью дискредитирует цель нашего приезда и искривляет суть мероприятия. Также не можем не отметить, что журналисты и в первом сюжете, и во втором не решился поставить своё имя под материалом. Редакция использовала псевдонимы, который чаще всего фигурируют в сомнительных материалах, которые в большей степени похожи на заказные», — отмечается в заявлении Фонда.
«Жители Василькова возмущены таким отношением и пропагандой откровенного вранья в пользу собственников группы компаний „БРСМ-Нафта“», — подчеркивается в пресс-релизе.
Фонд также выложил видео, которое, по мнению активистов, подтверждает необъективность и предвзятость телеканала.
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