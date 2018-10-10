Войти
Трамп обвинил демократов в стремлении построить в США Венесуэлу
заявление
Трамп обвинил демократов в стремлении построить в США Венесуэлу
Луценко анонсировал резонансные действия против Дмитрия Фирташа
позиция
Луценко анонсировал резонансные действия против Дмитрия Фирташа

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

резонанс
RSS

Фонд жертв Васильковской трагедии обвинил телеканал «Интер» в распространении фейковой информации

645

Члены ОО «Фонд преодоления последствий Васильковской трагедии» возмущены действиями редакции и журналистов программы «Подробности» на телеканале Интер. Об этом идет речь в пресс-релизе Фонда.

Там отмечается, что журналисты сознательно попытались изобразить жителей Василькова, приехавших под редакцию с целью объяснить свою позицию, «рейдерами» и «псевдоактивистами». При этом, по мнению, Фонда, «Подробности» использовали фейковое видео: человек на нем с закрытым лицом якобы предлагает 150 гривен за участие в акции.

«Абсолютно нелогичным является то, что лица всех людей на этом фейковом видео, с помощь компьютерной графики, спрятаны. Ведь все члены Фонда преодоления последствий Васильковской трагедии пришли с паспортами и открыто демонстрировали страницу с пропиской! Таким образом, люди подтвердили свое проживание в г. Васильков и открытость позиции! Никто не прятал своих лиц! К нашему сожалению, журналисты и редакция „Подробностей“ смонтировала сюжет, в котором полностью дискредитирует цель нашего приезда и искривляет суть мероприятия. Также не можем не отметить, что журналисты и в первом сюжете, и во втором не решился поставить своё имя под материалом. Редакция использовала псевдонимы, который чаще всего фигурируют в сомнительных материалах, которые в большей степени похожи на заказные», — отмечается в заявлении Фонда.

«Жители Василькова возмущены таким отношением и пропагандой откровенного вранья в пользу собственников группы компаний „БРСМ-Нафта“», — подчеркивается в пресс-релизе.

Фонд также выложил видео, которое, по мнению активистов, подтверждает необъективность и предвзятость телеканала.

Интер, Васильков, Васильковская трагедия
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 10 октября 2018
Все новости
реклама
Капитал

Мнения

Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Поедут ли украинцы на заработки в Германию

Несмотря на октябрьские обещания украинского правительства по росту минимальной и средней заработной платы в 2019 году до 4,2 и 15 тыс. грн соответственно, в год выборов в 2019 году произойдет усиление оттока трудовых мигрантов из Украины. Основные факторы, которые будут заставлять украинцев ехать на заработки: слабый экономический рост и открытие для трудовых мигрантов рынков «Старой Европы», в первую очередь Германии.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О новом и старом курсах

Несложно понять позицию Vox Ukraine: они ставили перед собой предельно простую задачу - показать, что и откуда скопипастили в «Новом курсе». Что и было сделано. Пусть и в жесткой форме (но они - журналисты). Легко понять позицию авторов «Нового курса», которые бросились на защиту своего творения. Пусть и сделали это весьма неуклюже (но они – не PRщики). Но я не понимаю тех, кто предлагает обсудить содержание программы «Новый курс». Если предлагают искренне, то эти люди наивны. Почему? Есть, как минимум, три причины.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Как государство спасло компанию БМВ

К 1959 году компания представляла собой удручающее зрелище. Без денег и по уши в долгах, БМВ не имела никаких перспектив для развития. Положение дел было настолько отчаянным, что даже руководство компании не верило в возрождение компании. Многие руководители сами увольнялись. Выхода было два. Банкротство или продажа другой компании.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016