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На жертвах Васильковской трагедии пытались заработать 3 миллиарда: проект оказался схемой юриста Павла Куфтырева

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На жертвах Васильковской трагедии пытались заработать 3 миллиарда: проект оказался схемой юриста Павла Куфтырева

Вокруг ситуации с масштабным пожаром на нефтебазе под Васильковом (в 40 км от Киева), произошедшем в июне 2015 г., вспыхнули настоящие юридические и коррупционные страсти. Об этом говорится в расследовании журналистов, вышедшем на телеканале NewsOne.

Речь идет о Фонде преодоления последствий Васильковской трагедии и лицами, которые за ним стоят – Олеге Вернике, Алексее Французе и Павле Куфтыреве.

«Идея вроде бы была благородная: Фонд требовал моральной компенсации в размере 2,7 млрд грн. для своих членов и судился. Но деятельность этой структуры и ее организаторов вызывает много вопросов», - отмечают расследователи.

По словам адвоката Марины Сахошко, странным является тот факт, почему иск в суд был подан только через три года после ЧП под Васильковом, и «почему лица, которые думают, что получили какие-то моральные страдания, не обращались в суды раньше, к представителям компании, которые были владельцами этой нефтебазы или в другие соответствующие органы». И сейчас на эти вопросы отсутствует какой-то логический ответ.

Журналисты отмечают, что сам же Фонд был создан через 2 года после пожара. Его организатор – Олег Верник. Они никогда не жил и не был зарегистрирован в Василькове. Именно он пытается стянуть на счет своей организации почти 3 млрд грн, но выступает якобы от имени местных жителей. При этом сумма компенсации для каждого «пострадавшего» получилась одинаковой после проведения так называемой психиатрической экспертизы. То есть достоверность расчета «моральной компенсации» тоже вызывает сомнения.

В свою очередь Деснянский райсуд Киева принял единственное законное решение в этой тяжбе и отклонил исковые требования Фонда. Бизнес-план Верника не сработал, констатируют журналисты.

И как удалось выяснить, Верник в этой ситуации – не самостоятельный игрок, ведь «аренда офисов и армии юристов дело не из дешевых».

«За Фондом преодоления последствий Васильковской трагедии стоят неизвестные широкой общественности юристы Алексей Француз и Павел Куфтырев. Последний знаком с Верником еще со студенческих времен. Это доказывается их соавторством в научной работе. К тому же Куфтырева уличили в рейдерстве. В частности, руководство фармацевтического завода «Дарница» заявляло, что за атакой на стратегическое предприятие стоял именно он», - говорится в сюжете. 

Также журналисты выявили, что Куфтырев связан со многими аналогичными структурами, которые «борются» за экологию и преодолевают последствия катастроф».

«Похожее развитие событий наблюдаем на примере Фонда: прикрываясь людьми и вроде благими целями армия юристов, адвокатов и псевдоактивистов просто заваливает суды различными исками, требуя деньги. Одна из аналогичных организаций – «Зеленый фонд». Ее руководитель – Алексей Француз. А среди сооснователей все тот же Олег Верник. Направления деятельности схожи – экология и «защита» окружающей среды», - говорится в расследовании.

На фото — Куфтырев, Мережко и Бондаренко

По данным журналистов, еще одним руководителей этого Фонда является Олег Бондаренко, нардеп от «Слуги народа» и глава экологического комитета Рады.

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«Кроме того, политическое лобби в новом парламенте в интересах Куфтырева и его множества организаций может осуществлять и Александр Мережко. Перед началом работы в Раде он переоформил на Куфтырева еще одну ООшку – Институт прямой демократии, в котором среди основателей видим все того же Француза», - заявляют антикоррупционеры.

Как резюмируют журналисты, продолжат ли Куфтырев, Француз и Верник свою активную общественную деятельность, покажет время. Но имея своих людей в новой власти перед ними могут открыться новые возможности.

Васильков, Васильковская трагедия, Олег Верник, Алексей Француз, Павел Куфтырев
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