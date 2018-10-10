Россия и Беларусь договорились о поставках нефтепродуктов в 2019 году

Россия и Беларусь согласовали индикативные балансы и протоколы по нефтепродуктам на ноябрь-декабрь 2018 года и 2019 год. Об этом говорится в сообщении на сайте российского Минэнерго.
«По итогам переговоров (министр энергетики РФ — Ред.) Александр Новак и (заместитель премьер-министра Беларуси — Ред.) Игорь Ляшенко подписали протокол о внесении изменений в межправсоглашение от 2007 года о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов и согласовали индикативные балансы и протоколы по нефтепродуктам на ноябрь-декабрь 2018 года и на весь 2019 год», — говорится в сообщении без уточнения объемов согласованных поставок.
Напомним, что псле встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи в конце сентября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что выработаны два варианта решения вопросов с «перетаможкой» нефти и поставкой темных нефтепродуктов из РФ. Позднее посол России в Белоруссии Михаил Бабич сообщил, что Минск и Москва определят индикативные объемы поставок российских нефтепродуктов в Беларусь, обязательные к исполнению, но предусмотрят возможность их корректировки в течение года в случае объективной необходимости.
Межправительственное соглашение между двумя странами четко устанавливает только объем беспошлинных поставок нефти из РФ в Беларусь — 24 миллиона тонн в год. Индикативные балансы поставки нефтепродуктов согласовывают ежегодно до 1 октября.
Минск оставляет в своем бюджете пошлины от экспорта нефтепродуктов, полученных из российской нефти. С 2017 года Беларусь также получила право на реэкспорт 6 миллионов тонн российской нефти — тоже с зачислением пошлин в свой бюджет. Этот механизм стороны назвали «перетаможкой».
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