Омелян заявил об участии ГРУ РФ в кибератаке на киевское метро

Лондон якобы предоставил Киеву информацию об участии ГРУ РФ в кибератаке на Киевский метрополитен и одесский аэропорт в октябре 2017 года. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, пишет пресс-служба ведомства.

«Предоставленная Национальным центром кибербезопасности Великобритании информация свидетельствует об участии специалистов ГРУ Российской Федерации в атаке на предприятия в октябре 2017 года. Нет гарантии, что попытки вывода из строя критических предприятий отрасли не повторятся», — говорится в сообщении.

Международный аэропорт «Одесса» и Киевский метрополитен уже внедряют ряд проектов цифровой трансформации, уверяют в Мининфраструктуры.

Напомним, Нидерланды и Великобритания выступают за введение новых санкций ЕС против России за кибератаки.

Запад обвинил российскую военную разведку в управлении глобальными кибератаками, направленными на различные учреждения — от спортивных антидопинговых органов до АЭС и лабораторий по исследованию химического оружия. 4 октября стало известно, что четверо сотрудников ГРУ РФ пытались похитить в малазийской власти данные международного следствия по делу катастрофы малайзийского «Боинга» на востоке Украины, за что их позже выслали из Нидерландов.