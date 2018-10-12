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МВД обещает жестко реагировать на религиозную вражду и экстремизм
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МВД обещает жестко реагировать на религиозную вражду и экстремизм

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МВД обещает жестко реагировать на религиозную вражду и экстремизм

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МВД обещает жестко реагировать на религиозную вражду и экстремизм

Министерство внутренних дел призывает воздерживаться от провокаций и насилия на почве религиозной вражды или нетерпимости. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует МВД.

В связи с началом процесса предоставления автокефалии Православной церкви Украины МВД подчеркивает на «недопустимости актов произвола и экстремизма на почве религиозной вражды или нетерпимости».

Также ведомство «призывает политических и общественных деятелей воздержаться от провокаций и попыток дестабилизировать ситуацию в стране».

«Призываю не допускать провокаций и спекуляций», — заявил Аваков.

«МВД обеспечит безопасность и правопорядок. Если возникнет необходимость противостоять экстремизму и религиозной вражде, будем действовать жестко. Пусть это не станет неожиданностью для всех «горячих голов», — предупредил министр.

Напомним, что вчера с аналогичной позицией выступил президент Петр Порошенко. Украинские власти гарантируют соблюдение религиозной свободы для верующих всех конфессий, заявил он, комментируя решения Стамбульского Синода.

По словам главы государства, вопрос о присоединении к единой поместной Украинской православной церкви — это вопрос свободного выбора.

«У нас не было, нет и не будет государственной церкви. И в освященную Томосом православную церковь тоже никто никого не будет приглашать силой, — подчеркнул Порошенко и добавил, что совместное создание независимой церкви не может быть основанием для раздора, для противостояния, для насилия.

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«Как только где увидите людей, которые будут призывать взять силой лавру, монастырь или храм, знайте, это — московская агентура. Ибо цель Кремля — разжечь в Украине религиозную войну. И это точно не мой план, не план украинского народа и не план украинского государства», — заявил Порошенко.

МВД, Арсен Аваков, Томос
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