МВД обещает жестко реагировать на религиозную вражду и экстремизм

Министерство внутренних дел призывает воздерживаться от провокаций и насилия на почве религиозной вражды или нетерпимости. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует МВД.

В связи с началом процесса предоставления автокефалии Православной церкви Украины МВД подчеркивает на «недопустимости актов произвола и экстремизма на почве религиозной вражды или нетерпимости».

Также ведомство «призывает политических и общественных деятелей воздержаться от провокаций и попыток дестабилизировать ситуацию в стране».

«Призываю не допускать провокаций и спекуляций», — заявил Аваков.

«МВД обеспечит безопасность и правопорядок. Если возникнет необходимость противостоять экстремизму и религиозной вражде, будем действовать жестко. Пусть это не станет неожиданностью для всех «горячих голов», — предупредил министр.

Напомним, что вчера с аналогичной позицией выступил президент Петр Порошенко. Украинские власти гарантируют соблюдение религиозной свободы для верующих всех конфессий, заявил он, комментируя решения Стамбульского Синода.

По словам главы государства, вопрос о присоединении к единой поместной Украинской православной церкви — это вопрос свободного выбора.

«У нас не было, нет и не будет государственной церкви. И в освященную Томосом православную церковь тоже никто никого не будет приглашать силой, — подчеркнул Порошенко и добавил, что совместное создание независимой церкви не может быть основанием для раздора, для противостояния, для насилия.

«Как только где увидите людей, которые будут призывать взять силой лавру, монастырь или храм, знайте, это — московская агентура. Ибо цель Кремля — разжечь в Украине религиозную войну. И это точно не мой план, не план украинского народа и не план украинского государства», — заявил Порошенко.